Минюст признал иноагентом комика Семена Слепакова

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Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов комика Семена Слепакова. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В материале говорится, что шоумен был внесен в данный список за то, что получал поддержку от источников, базирующихся за рубежом, а также выступал против спецоперации на Украине. Кроме того, артист формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом.

Помимо Слепакова, Минюст внес в реестр журналиста Игоря Яковенко, сценариста Павла Мунтяна, репортера Павла Каныгина, а также центр «Фонд Карнеги за международный мир».

Кроме того, в соответствии с распоряжениями ведомства из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключены автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», говорится на сайте Минюста.

С начала СВО Слепаков открыто критикует российское правительство и привлекает к себе внимание провокационными песнями. Так, композиция барда «Баю-бай» вызвала волну общественного негодования в России.

Фонд защиты национального исторического наследия в конце января обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Слепакова из-за этой песни, которая дискредитирует Вооруженные силы России.