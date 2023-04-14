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Правительство Нидерландов одобрило эвтаназию для детей до 12 лет

Евгений Силаев
В мире
Правительство Нидерландов одобрило эвтаназию для детей до 12 лет
Фото: Pixabay

Правительство Нидерландов приняло решение о расширении правил эвтаназии, распространив процедуру на детей до 12 лет. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщило местное издание NL Times.

Речь идет о детях, которые из-за заболевания испытывают невыносимые страдания и не имеют шансов на выздоровление. По словам министра здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнста Койперса, эвтаназия будет применяться максимум к пяти–десяти детям в год. Он ожидает, что постановление будет реализовано в течение года.

— Это особо сложный вопрос, который касается очень тяжелых ситуаций. Ситуаций, с которыми никто не хотел бы столкнуться, — сказал Койперс, чьи слова приводит издание.

Действующее законодательство предусматривает эвтаназию для лиц, старше 12 лет, испытывающих невыносимые страдания и не имеющих шансы на выздоровление. Предполагается, что в 12 лет человек уже может здраво оценить ситуацию и принять взвешенное решение.

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, эвтаназия и аборты недопустимы в обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни. По его словам, общество загоняет себя в ловушку правовых противоречий.

Эвтаназия Нидерланды Дети
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