Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью

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Аборты и эвтаназия недопустимы в обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания участников XXIX Международных образовательных чтений.

По его словам, общество загоняет себя в ловушку правовых противоречий.

— Если мы отказываемся от смертной казни, признавая неприкосновенность жизни, то почему считаются допустимыми аборт и эвтаназия, ведь и там и там уничтожается человеческая жизнь? — приводит слова патриарха Кирилла РИА Новости.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал в марте двухэтапную прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо.

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