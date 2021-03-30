Демограф назвал причины снижения числа абортов в стране

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Демограф Сергей Чесноков прокомментировал заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о снижении числа абортов в стране. По мнению эксперта, официальная статистика показывает именно такие данные, однако этому способствовали несколько факторов.

— В первую очередь количество процедур прерывания беременности уменьшилось из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста. Во-вторых, у представительниц прекрасного пола снизилось репродуктивное здоровье. Это означает, что они просто-напросто стали реже беременеть, — объяснил Сергей Чесноков.

Помимо этого, по его словам, сейчас увеличился охват женщин средствами гормональной контрацепции, отмечает «Царьград». Демограф также озвучил положительную причину, сказавшуюся на спаде количества абортов в стране: профилактика данной медицинской процедуры в системе Министерства здравоохранения.

Таким образом, по словам эксперта, ведется предабортное консультирование в общественных организациях, силами психологов и других медицинских специалистов.

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