Голикова заявила о сокращении числа абортов в России на 40 процентов

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Количество абортов в России сократилось на 40 процентов с 2016 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник, 30 марта.

— Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39 процентов. Это серьезные цифры, но тем не менее, извиняюсь за такое слово, потенциал в этом вопросе еще есть, — рассказала она.

В центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, несмотря на пандемию, были проконсультированы более 230 тысяч женщин, и почти 50 тысяч из них решили не отказываться от рождения детей, приводит слова Голиковой РИА Новости.

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