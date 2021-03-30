Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Голикова заявила о сокращении числа абортов в России на 40 процентов
Фото: Правительство РФ

Голикова заявила о сокращении числа абортов в России на 40 процентов

Иван Юминов

Общество

Количество абортов в России сократилось на 40 процентов с 2016 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник, 30 марта.

— Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39 процентов. Это серьезные цифры, но тем не менее, извиняюсь за такое слово, потенциал в этом вопросе еще есть, — рассказала она.

В центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, несмотря на пандемию, были проконсультированы более 230 тысяч женщин, и почти 50 тысяч из них решили не отказываться от рождения детей, приводит слова Голиковой РИА Новости.

Читайте также: Женщина, сделавшая незаконный аборт, предстанет перед судом

абортТатьяна Голиковароды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Однажды в Суэцком канале: во что обходится ошибка капитана корабля

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в