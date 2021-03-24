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Женщина, сделавшая незаконный аборт, предстанет перед судом
Фото: СК РФ

Женщина, сделавшая незаконный аборт, предстанет перед судом

Никита Абрамов

Происшествия

В Москве перед судом предстанет 51-летняя женщина, которую обвиняют в незаконном прерывании беременности. Об этом в среду, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в конце апреля 2020 года обвиняемая организовала в доме на улице Большой Полянке медицинский кабинет, не обладая высшим медицинским образованием. Затем лжеврач договорилась с женщиной о проведении незаконного аборта, за который потерпевшая должна была заплатить 30 тысяч рублей.

Утром 4 мая обвиняемая сделала женщине аборт, повредив пациентке при операции внутренние органы и нанеся тем самым тяжкий вред здоровью.

Столичная прокуратура утвердила обвинение по статье «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей». В скором времени дело передадут в Замоскворецкий районный суд.

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