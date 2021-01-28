Закон о практически полном запрете абортов вступил в силу в Польше

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Закон, запрещающий женщинам делать аборты, вступил в силу в Польше. Исключениями могут стать только беременность, возникшая в результате насилия или инцеста, а также угроза жизни матери. Об этом сообщает НСН.

При этом провести операцию по удалению плода по причине его патологии будет незаконно. Это касается и тех случаев, когда у внутриутробного малыша будут диагностированы синдром Дауна, инвалидность или вероятность другого тяжелого неизлечимого заболевания.

Решение о запрете абортов было принято Конституционным судом республики. Отмечается, что ранее польские власти откладывали публикацию принятого 22 октября 2020 года решения о данном запрете. Эта мера была связана с необходимостью получения письменного обоснования.

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