Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Закон о практически полном запрете абортов вступил в силу в Польше
Фото: pixabay.com

Закон о практически полном запрете абортов вступил в силу в Польше

Елена Фролова

В мире

Закон, запрещающий женщинам делать аборты, вступил в силу в Польше. Исключениями могут стать только беременность, возникшая в результате насилия или инцеста, а также угроза жизни матери. Об этом сообщает НСН.

При этом провести операцию по удалению плода по причине его патологии будет незаконно. Это касается и тех случаев, когда у внутриутробного малыша будут диагностированы синдром Дауна, инвалидность или вероятность другого тяжелого неизлечимого заболевания.

Решение о запрете абортов было принято Конституционным судом республики. Отмечается, что ранее польские власти откладывали публикацию принятого 22 октября 2020 года решения о данном запрете. Эта мера была связана с необходимостью получения письменного обоснования.

Читайте также: Довлатова назвала создание абортариев при тюрьмах издевательством

законПольшааборт
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Все мнения
О проекте