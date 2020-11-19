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Довлатова назвала создание абортариев при тюрьмах издевательством
Фото: Из личного архива Аллы Довлатовой

Довлатова назвала создание абортариев при тюрьмах издевательством

Рафаэль Залян

Общество

Создание абортариев при УФСИН (Управление федеральной службы исполнения наказаний — прим. «ВМ») — это издевательство над женщинами. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказала актриса, радио- и телеведущая Алла Довлатова. Она отметила, что цивилизованное общество всегда стремится улучшить условия жизни для своих граждан, а предложенная мера, как считает собеседница «ВМ», нацелена на их ухудшение:

— Я крайне негативно отношусь к абортам и считаю это убийством. Но это исключительно моя позиция, которую я никому не навязываю. В то же время я даю себе отчет, что в жизни женщин, которые идут на такой отчаянный шаг, могут быть различные негативные обстоятельства, которые заставляют их ложиться под нож, чтобы избавиться от ребенка. Я никого не осуждаю, это право каждого.

По мнению ведущей, власти не должны бороться с данным явлением методом запретов или унизительных процедур. Чиновники, напомнила Довлатова, обязаны создавать благоприятные условия для будущих матерей, которые стимулировали бы в ней желание выносить и родить малыша:

— У нас все наоборот делают: запугивают, вместо того, чтобы прийти на помощь. Женщинам в нашей стране и без того очень тяжело живется. А когда появляются такие жестокие способы борьбы, это отбивает даже желание становиться родителем.

Несмотря на свое негативное отношение к абортам, Довлатова не считает правильным шагом в принципе запрещать россиянкам прерывать нежелательную беременность. Собеседница «ВМ» уверена, что количество абортов сократилось бы в разы, если бы права женщин и их интересы были защищены.

Напомним, сама телеведущая является многодетной мамой. Алла Довлатова растит четверых детей: сына и трех дочерей.

Ранее репродуктолог Минздрава России, доктор медицинских наук Олег Аполихин в интервью радиостанции «Говорит Москва» призвал создать в стране абортарии и передать их УФСИН. По его мнению, эта процедура должна стать социально негативным явлением. Кроме того, Аполихин отметил, что в подобных учреждениях должны трудиться абортмахеры — медицинские работники, которые по этическим соображениям согласны делать аборты.

В свою очередь, в самом Минздраве инициативу Аполихина не поддержали, отметив, что заминувший год число абортов, сделанных по желанию россиянок, снизилось на 11 процентов. А за последние пять лет их количество сократилось на 41 процент.

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