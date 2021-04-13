Патриарх Кирилл привился от COVID-19 российской вакциной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал в марте двухэтапную прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
— Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа, — рассказал Легойда РИА Новости.
Он также добавил, что епископ Русской православной церкви привился одной из трех российских вакцин.
На первом в 2021 году очном заседании Синода в Даниловском монастыре на всех участниках были надеты медицинские маски.
Напомним, на данный момент в России были разработаны три вакцины: «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН, «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», созданная в ГНЦ «Вектор».
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