Патриарх Кирилл привился от COVID-19 российской вакциной

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал в марте двухэтапную прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа, — рассказал Легойда РИА Новости.

Он также добавил, что епископ Русской православной церкви привился одной из трех российских вакцин.

На первом в 2021 году очном заседании Синода в Даниловском монастыре на всех участниках были надеты медицинские маски.

Напомним, на данный момент в России были разработаны три вакцины: «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН, «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», созданная в ГНЦ «Вектор».

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