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Вакцину «Спутник V» испытают на добровольцах в Италии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вакцину «Спутник V» испытают на добровольцах в Италии

Юлия Павлушова

Здоровье

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Национальный институт инфекционных заболеваний имени Спалланцани анонсировали совместные испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Это указано в меморандуме о взаимопонимании в области научного сотрудничества и обмена материалами и знаниями между институтами.

Совместные испытания вакцины проведут на добровольцах в Италии. Ученые исследуют клиническую эффективность препарата, а также его безопасность для определенных групп людей. Речь идет о тех, у кого не появился иммунный ответ после предыдущей вакцинации, или пациентах, получивших дозу другой вакцины.

Исследования проведут, исходя из стадии одобрения «Спутника V» итальянским регулятором, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новая партия вакцины «Спутник V» поступила в Санкт-Петербург.

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