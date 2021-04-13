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Новая партия вакцины «Спутник V» поступила в Санкт-Петербург
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Новая партия вакцины «Спутник V» поступила в Санкт-Петербург

Елена Фролова

Здоровье

Новая партия вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V») поступила в Санкт-Петербург 13 апреля. В Северную столицу доставили 19,8 тысячи комплектов. Такую информацию предоставили в пресс-службе Смольного.

Как рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, того количества препаратов, которое на данный момент имеется в Санкт-Петербурге, хватит на всех желающих. Он также подчеркнул, что проблем с записью в медицинские учреждения нет.

— Особенно хочу обратиться к представителям старшего поколения: пожалуйста, подумайте о своем здоровье и сделайте прививку! Так вы убережете себя от тяжелого заболевания. В свою очередь, молодых людей и волонтеров прошу помочь пожилым записаться на вакцинацию, — подчеркнул Александр Беглов.

Помимо «Спутника V», в Санкт-Петербурге также есть почти 14 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона». Нарастающий итог поступившего препарата составляет чуть более 652 тысяч комплектов, отмечают «Невские новости». На фармбазе и городских поликлиниках находятся 195 863 дозы.

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