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Более 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» поставили в Иран
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Более 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» поставили в Иран

Анастасия Волоснова

Здоровье

В Иран поставили более 500 тысяч двухкомпонентных доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой во вторник, 13 апреля.

По словам Лаврова, Россия готова производить вакцину в Иране и наращивать сотрудничество.

— Эта вакцина доказала свою эффективность, как нам подтвердили сегодня иранские друзья, и мы готовы и далее помогать как соседям в борьбе с пандемией, в том числе путем организации производства этой вакцины на территории Ирана, — подчеркнул Лавров.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил Россию за поставки вакцины и заявил, что Иран рассчитывает получить больше доз препарата, пишет РИА Новости.

Ранее Индия одобрила использование вакцины «Спутник V». В настоящее время российский препарат зарегистрирован в 60 странах, где проживают три миллиарда человек.

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