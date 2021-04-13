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Более 124,1 миллиона тестов на COVID-19 провели в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 124,1 миллиона тестов на COVID-19 провели в России

Анастасия Волоснова

Общество

Более 124,1 миллиона тестов на COVID-19 провели в России. Об этом сообщили в Telegram-канале проекта Стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За последние сутки в стране сделали 193 тысячи тестов на наличие коронавируса. Уточняется, что в настоящее время под наблюдением врачей в России остаются 500 732 человека.

В понедельник, 12 апреля, сообщалось, что коронавирус за сутки выявили у 8320 человек в России. За все время пандемии в 85 регионах России выявлено 4 649 710 случаев COVID-19. Скончались 103 263 человека, вылечились от инфекции 4 272 165 пациентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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