Суперкомпьютер из Дубны начал передавать данные о COVID-19 в ВОЗ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Суперкомпьютер из Дубны начал предоставлять данные о COVID-19 во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом рассказал директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников.

Суперкомпьютер создали в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. По словам Трубникова, институт налаживает сотрудничество с профильными министерствами государств, которые являются членами ОИЯИ.

— Мы предоставили ВОЗ мощности хранения и обработки данных, став частью глобальной распределенной системы, в которую страны помещают информацию о COVID-19, — подчеркнул Трубников.

Суперкомпьютер моделирует системы распространения вируса SARS-CoV-2, что требует больших технологических ресурсов.

Кроме того, в марте 2020 года институт разработал особые фильтры, которые помогают защищать медиков в «красных зонах» от больных с коронавирусом. Отмечается, что фильтры не являются одноразовыми. Трубников добавил, что технологию специализированных трековых мембран можно также использовать в тест-системах, пишут «Известия».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Индия одобрила использование вакцины «Спутник V»