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Индия одобрила использование вакцины «Спутник V»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Индия одобрила использование вакцины «Спутник V»

Юлия Курганова

Здоровье

Индия одобрила применение вакцины против COVID-19 «Спутник V» на территории страны. Об этом сообщается в понедельник, 12 апреля, на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Генеральный контролер лекарственных средств Индии зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V». Таким образом, Индия стала 60-й страной, в которой одобрено применение данного препарата.

Отмечается, что «Спутник V» является одной из трех вакцин против коронавируса, одобренных для использования в Индии.

Также Индия является государством с самым большим числом населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован «Спутник V». Общее число жителей этих государств составляет почти три миллиарда человек.

Ранее сообщалось, что власти ЕС признали опоздание с допуском «Спутника V» в Европу.

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Индия«Спутник V»регистрация вакцины
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