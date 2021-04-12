Поставки «Спутника V» в Турцию могут начаться в течение четырех-пяти месяцев

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию могут начаться в течение четырех-пяти месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в понедельник, 12 апреля.

— В последнюю неделю я трижды говорил с главой российского Минздрава, мы обсуждаем как производство, так и объем поставок. В течение четырех-пяти месяцев «Спутник V» может начать поступать в Турцию, — рассказал министр.

В стране уже используются вакцины CoronaVac и Pfizer/BioNTech, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Россия прекратит авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

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