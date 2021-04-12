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Коронавирус выявили у 8320 человек в России за минувшие сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Коронавирус выявили у 8320 человек в России за минувшие сутки

Анастасия Волоснова

Общество

В 83 регионах России за последние сутки зафиксировали 8320 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 12 апреля.

Среди новых пациентов 13,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 277 человек, вылечились 6656 пациентов.

Коронавирус выявили у 8320 человек в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству новых пациентов с коронавирусом продолжает лидировать Москва, где выявили 1833 новых случая. Санкт-Петербург находится на втором месте, где за сутки зафиксировали 706 новых случаев коронавируса. На третьем месте — Московская область: здесь выявили 569 пациентов с коронавирусом.

Коронавирус выявили у 8320 человек в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в 85 регионах России выявлено 4 649 710 случаев COVID-19. Скончались 103 263 человека, вылечились от инфекции 4 272 165 пациентов.

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