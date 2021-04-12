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Более 500 тысяч военных вакцинировались от коронавируса
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более 500 тысяч военных вакцинировались от коронавируса

Юлия Курганова

Общество

В Вооруженных силах России каждый день вакцинируется свыше 12 тысяч военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По состоянию на понедельник, 12 апреля, в Вооруженные силы РФ поставили 651 110 доз вакцины против COVID-19.

К настоящему времени первым компонентом вакцинировали 531 758 человек. Из них 41 процент составляют военнослужащие, 59 процентов — курсанты и преподаватели вузов, преподаватели довузовских образовательных организаций.

Полный курс вакцинации двумя компонентами в вооруженных силах уже получили 400 384 человек.

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