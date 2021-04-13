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Песков заявил, что масочная эпоха в России не закончилась
Фото: Администрация президента РФ

Песков заявил, что масочная эпоха в России не закончилась

Анастасия Волоснова

Общество

Масочная эпоха в России еще не закончилась. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ссылаясь на мнения экспертов-эпидемиологов.

Пескову привели в пример президента России Владимира Путина и сенатора Валентину Терешкову, которые накануне встречались без масок в Энгельсе. Однако пресс-секретарь подчеркнул, что действия президента не означают, что масочный период в России закончился.

— Согласитесь, что они не были в местах массового скопления людей, все-таки они были на отрытом воздухе. Но эпоха масок не закончилась, именно об этом говорят все специалисты-эпидемиологи, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России спокойнее, чем в соседних странах.

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