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Кремль: Ситуация с коронавирусом в России спокойнее, чем в соседних странах
Фото: Администрация президента РФ

Кремль: Ситуация с коронавирусом в России спокойнее, чем в соседних странах

Илья Ашуров

Внутренняя политика

В настоящее время Россия переживает ситуацию с коронавирусом лучше, чем соседние страны. Об этом во вторник, 13 апреля, журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Разная ситуация по регионам России. Она в настоящий момент спокойнее, чем у наших соседей, но все равно говорить о том, что пандемия закончилась, наверное, было бы неверно, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал приостановку полетов из России в Турцию. По его словам, прекращение полетов связано с тревожной эпидемиологической ситуацией в этой стране.

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