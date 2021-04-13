Кремль не исключил появления ограничений на использование Visa и MasterCard в РФ

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Кремль не исключил возможности ограничения использования платежных систем Visa и MasterCard в России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 13 апреля.

По его словам, ограничения в отношении России использует целый ряд государств, поэтом есть риск отключения России от платежных систем не по ее инициативе.

— Эти ограничения проявляются в самых разных формах. Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего, — отметил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отказа от западных платежных систем.

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