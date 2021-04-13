Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кремль не исключил появления ограничений на использование Visa и MasterCard в РФ
Фото: Вечерняя Москва

Кремль не исключил появления ограничений на использование Visa и MasterCard в РФ

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Кремль не исключил возможности ограничения использования платежных систем Visa и MasterCard в России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 13 апреля.

По его словам, ограничения в отношении России использует целый ряд государств, поэтом есть риск отключения России от платежных систем не по ее инициативе.

— Эти ограничения проявляются в самых разных формах. Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего, — отметил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отказа от западных платежных систем.

Читайте также: «Победителей не будет»: сможет ли Россия отказаться от Visa и MasterCard

экономикабанковская картаВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Создаем новые природные зоны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Досрочная пенсия для врачей не выход

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Все мнения
О проекте
Читайте нас в