«Победителей не будет»: сможет ли Россия отказаться от Visa и MasterCard

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия может отказаться от международных платежных систем только на своей территории, но прекращение их использования за пределами страны чревато остановкой внешнеэкономической деятельности. Такое мнение выразили опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты. Они рассказали о нюансах этой инициативы и объяснили, чем грозит уход от систем типа MasterCard, Visa, AliPay и других сервисов.

«Война, в которой не будет победителей»

Об активной работе России над отказом от «контролируемых Западом» международных платежных систем ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью IRNA он отметил, что российские власти уже давно этим занимаются и видят большие перспективы для сотрудничества со всеми заинтересованными в этом зарубежными коллегами.

В ходе беседы с корреспондентом «ВМ» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг поддержал озвученную главой МИД инициативу, но обратил внимание на нюансы ее реализации.

— Это очень непростой вопрос. В рамках России мы можем отказаться от этих систем, но в международных отношениях — однозначно нет. Либо только если Китай и Европа последуют нашему примеру и создадут с нами еще одну общую систему, — сказал депутат.

По его мнению, прекращение использования этих сервисов с точки зрения внешней экономики — это крайняя мера, поскольку Россия так или иначе интегрирована в мировое экономическое пространство.

— Без этих систем будет остановка внешнеэкономической деятельности. Тут в облаках витать не надо, — призвал парламентарий.

Тем не менее он признал, что Москва может и должна все больше уходить от долларовой зависимости и западных продуктов, разве что делать это нужно не в одночасье, а постепенно. По мнению Гартунга, это вопрос, который измеряется годами.

— Мы все должны понимать, что такой шаг (отказ России от международных платежных систем — прим. «ВМ») ударит по обеим сторонам участников внешней торговли и прежде всего по Европе — главному торговому партнеру. Заявление нашего министра — это как когда мы говорим о том, что у нас есть ядерная бомба, добавляя: «В крайнем случае, у нас есть арсенал сдерживания». Вот угрозы отключения от SWIFT — это как угроза применения ядерного оружия, только в экономике. И победителей в этой войне не будет, — считает собеседник издания.

При этом он уточнил, что Россия, отказываясь от систем типа MasterCard, Visa и других, не останется с пустыми руками, поскольку на ее территории уже действует отечественный аналог — платежная система «Мир». Доля расчетов в ней пока невелика, но при должном внимании правительства ее можно увеличить, добавил Гартунг.

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Вопрос нацбезопасности, а не экономики

В свою очередь заслуженный экономист России, доктор экономических наук, проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин назвал уход от доллара и отказ от международных платежных систем вопросом национальной безопасности РФ.

— Мне кажется, что неадекватность нашего контрагента по переговорам (США — прим. «ВМ») на фоне его довольно серьезной мощи в разных областях диктует нам такую логику поведения. И это не тот случай, когда должен доминировать критерий экономической эффективности. Вопрос нацбезопасности, на мой взгляд, выходит на первый план, — сказал собеседник издания.

По его мнению, российские власти стремятся ограничить использование западных продуктов и технологий, чтобы меньше от них зависеть, исключить «риски прекращения функционирования этих систем».

— Это вполне выполнимая задача. Я надеюсь, что мы в кратчайшие сроки утрем нос нашим заокеанским партнерам. Про сроки говорить очень сложно, но это тот случай, когда есть смысл вспомнить старый лозунг: «Пятилетку — в три года». Мы уже идем этим путем, просто, видимо, придется увеличить финансирование. Не сомневаюсь, что интеллектуально мы на это способны, — отметил экономист.

Несмотря на то что нацбезопасностью в первую очередь занимаются именно власти, этот вопрос важен и для самих граждан, считает эксперт. Пессимисты, по словам Марголина, часто говорят о том, что стратегия дедолларизации, постепенного отказа от западных платежных систем, диктата их соцсетей может привести к увеличению стоимости различных видов услуг для населения, поэтому обойдется слишком дорого. Чтобы этого не произошло, параллельно с разработкой системы мер по обеспечению национальной безопасности в финансовой и информационной сферах надо будет продумать и соответствующие механизмы экономического стимулирования, указал специалист. Например, стоит проработать вопрос предоставления налоговых преференций, особенно на этапе внедрения. Тогда подорожание, в том числе связанное с использованием карт, которые принадлежат международным платежным системам, не произойдет.

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