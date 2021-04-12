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«Не могут отказаться от ущербного курса»: Лавров высказался о доминировании США
Фото: МИД РФ

«Не могут отказаться от ущербного курса»: Лавров высказался о доминировании США

Иван Юминов

Внешняя политика

Вашингтон неспособен отказаться от «ущербного» курса на поддержание своего глобального доминирования. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 12 апреля.

— Основная проблема, на наш взгляд, в том, что в Вашингтоне никак не могут отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, взятого в начале 1990-х годов после распада Советского Союза. Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна, — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Россия, по словам министра, не против того, чтобы все соблюдали правила. Они, однако, должны вырабатываться не в узком кругу США в обход ООН, а с участием всех ключевых игроков, приводит слова Лаврова РИА Новости со ссылкой на агентство Irna.

Ранее глава МИД оценил планы по проходу кораблей США в Черное море.

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