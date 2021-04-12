Лавров заявил, что Киев ведет войну против собственного народа

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина ведет войну против собственного народа. По его словам, Киев под воздействием «поощрений» в 2014 году уже проявил агрессию против украинского народа.

— Поэтому, когда представители администрации (Владимира — прим. «ВМ») Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует в Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, — это неправда, — сказал министр.

Он отметил, что Киев уже давно ведет войну против собственного народа, объявив людей террористами. Сергей Лавров пояснил, что жители Донбасса ни на кого не нападали на остальной территории Украины, а просто попросили оставить их в покое и разобраться с «неонацистами, которые выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны», сообщает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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