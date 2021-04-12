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«Агрессивная риторика»: Лавров оценил планы по проходу кораблей США в Черное море
Фото: МИД РФ

«Агрессивная риторика»: Лавров оценил планы по проходу кораблей США в Черное море

Иван Юминов

Внешняя политика

Проходы американских кораблей в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 12 апреля.

— Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая проходы кораблей в Черное море, это происходит регулярно. Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Вопрос, по словам Лаврова, в том, что там делают США. Ведь «это наша страна», а их корабли находятся в тысячах километрах от собственной территории, приводит заявление министра РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что США рассматривают возможность размещения военного флота в Черном море.

Читайте также: Адмирал заявил, что российский флот может взять под прицел корабли США в Черном море

Сергей ЛавровЧерное мореСША
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