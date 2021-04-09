Адмирал заявил, что российский флот может взять под прицел корабли США в Черном море

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Корабли Военно-морского флота России должны взять под прицел флот США в Черном море, чтобы избежать провокаций. Соответствующее заявление сделал бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.

Ранее в американских СМИ стала появляться информация о планах Пентагона направить в ближайшее время в Черное море военные корабли. Вашингтон якобы хотел показать, что «внимательно следит» за ситуацией на Украине, отмечалось в сообщениях.

— Что мы должны делать в этом случае? Надо смотреть, какая будет группировка — ее размер тоже ограничен Конвенцией Монтре. Будем их отслеживать, наглости Штатам, конечно, не занимать, поэтому, помимо непосредственно слежения за кораблями, надо будет начинать уже следить оружием — давать целеуказание корабельным системам поражения, чтобы избежать любых провокаций, — отметил Комоедов.

По его словам, военная активность американского флота в Черном море стала увеличиваться. Действия США нарушают Конвенцию Монтре, которая регулирует передвижение по черноморской акватории.

Ранее Вашингтон не подтвердил информацию об отправке кораблей США в Черное море.

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