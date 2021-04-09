Захарова: Действия России в Арктике никому не угрожают

Фото: Минобороны РФ

Напряженность в Арктике растет из-за военной активности США, а действия России не противоречат международному праву. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 9 апреля.

По ее словам, Россия не делает в регионе ничего, что угрожало бы другим государствам.

— Если говорить о возможных источниках нарастания напряженности в регионе, то в таком качестве следует логично рассматривать военную активность США и их союзников в Арктике, которая сопровождается воинственной риторикой. Именно НАТО и государства — члены альянса, в том числе неарктические страны, осуществляют там провокационные акции, причем на все более регулярной основе, — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что недавно США провели несколько провокационных операций в сопредельных России акваториях Северного Ледовитого океана. По словам Захаровой, наращивание военной мощи США и стремление страны к милитаризации в Арктике вызывает обоснованную тревогу, пишет РИА Новости.

Ранее американские СМИ заявили о «беспрецедентной военной мощи» России в Арктике. Пентагон в свою очередь отметил, что отслеживает активность России и будет отстаивать свои интересы в Арктике.

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