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СМИ: США рассматривают возможность размещения военного флота в Черном море
Фото: Cкриншот видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=yVWIziBwqGw)

СМИ: США рассматривают возможность размещения военного флота в Черном море

Никита Абрамов

Внешняя политика

США рассматривают возможность размещения военного флота в Черном море для демонстрации поддержки Украины. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в министерстве обороны страны.

По словам источника, несмотря на то что США периодически направляют свой флот в акваторию Черного моря, однако данный шаг будет рассматриваться как «особое послание» для России. Также отмечается, что на подобные меры США пойдут после утверждений о наращивании Россией вооруженных сил около границы Украины.

Подчеркивается, что на данный момент США не рассматривают наращивания сил РФ как подготовку к наступательным действиям. Однако источник заявил, что Пентагон будет готов ответить в случае изменения ситуации.

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Черное морефлотСША
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