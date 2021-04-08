СМИ: США рассматривают возможность размещения военного флота в Черном море
США рассматривают возможность размещения военного флота в Черном море для демонстрации поддержки Украины. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в министерстве обороны страны.
По словам источника, несмотря на то что США периодически направляют свой флот в акваторию Черного моря, однако данный шаг будет рассматриваться как «особое послание» для России. Также отмечается, что на подобные меры США пойдут после утверждений о наращивании Россией вооруженных сил около границы Украины.
Подчеркивается, что на данный момент США не рассматривают наращивания сил РФ как подготовку к наступательным действиям. Однако источник заявил, что Пентагон будет готов ответить в случае изменения ситуации.
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