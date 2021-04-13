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Лавров заявил о необходимости отказа от западных платежных систем
Фото: МИД РФ

Лавров заявил о необходимости отказа от западных платежных систем

Юлия Курганова

Внешняя политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия видит необходимость в переходе к национальным или альтернативных доллару валютам для расчетов с другими странами. Также он сообщил, что уже ведутся работы над отказом от платежных систем, которые контролируются Западом.

— Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров, — сказал дипломат в интервью агентству IRNA.

Он отметил, что речь идет о шагах, направленных на «постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.

Лавров добавил, что позиция России в отношении санкционной политики США не изменится, Москва заявляет о «недопустимости введения подобных рестрикций».

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин не исключил возникновения в России альтернативы SWIFT. Он отметил, что развитие такой системы, которая может быть более продвинутой, станет не только реакцией на новую геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом передовых достижений.

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