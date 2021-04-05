МИД не исключил возникновения в России альтернативы SWIFT

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В России может появиться альтернатива платежной системы SWIFT. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин в понедельник, 5 апреля.

— Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе, — цитирует Панкина РИА Новости.

Он отметил, что развитие такой системы, которая может быть более продвинутой, станет не только реакцией на новую геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом передовых достижений.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Америка рассматривает идею отключения России от системы банковских платежей SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.

Ранее Кремль оценил вероятность отключения России от SWIFT. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация нестабильна, а значит Москве следует быть начеку.

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