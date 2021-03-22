В Кремле оценили вероятность отключения России от SWIFT

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В Кремле не исключают никаких потенциальных санкций США в отношении России, в том числе вероятность отключения Москвы от SWIFT. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 22 марта.

По мнению представителя Кремля, ситуация обязывает к тому, чтобы быть начеку, сообщает РИА Новости.

— Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, — сказал Дмитрий Песков.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Америка рассматривает идею отключения России от системы банковских платежей SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.

Ранее финансист рассказал, чем грозит возможное отключение России от SWIFT.

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