Финансист рассказал, чем грозит возможное отключение России от SWIFT

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Отключение России от SWIFT может принести проблемы в международных расчетах для страны. Такое мнение выразил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты рассматривали идею отключения России от системы банковских платежей SWIFT.

В свою очередь, Артем Тузов предупредил, что от этого пострадает не только российская сторона, но и американская, поскольку Вашингтону такая затея обойдется очень дорого. Более того, в ответ на данный маневр Москва может ввести довольно жесткие санкции против американских банков и политиков.

Помимо этого, эксперт напомнил, что у РФ есть альтернатива SWIFT, которую создали еще шесть лет назад.

— Россия еще в 2014 году разработала альтернативу SWIFT — систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — отметил Тузов в разговоре с агентством «Прайм».

Также специалист добавил, что внезапное отключение России от SWIFT грозит паническими валютными колебаниями.

Напомним, SWIFT расшифровывается как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Это интернациональная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым организациям во всем мире получать информацию о соответствующих операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

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