Россияне получили право требовать у оператора удалить персональные данные

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданин России имеет право требовать от операторов персональных данных удалить сведения о нем из общего доступа без дополнительных условий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Закон позволит верифицировать субъекта персональных данных без проведения дополнительных процедур идентификации. Кроме того, документ исключает возможные случаи сбора оператором избыточных персональных данных.

Ранее Путин подписал закон о штрафах за клевету. Нарушителю будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Также глава государства подписал закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.

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