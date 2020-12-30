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Президент России подписал закон о наказании за сбор данных о нацбезопасности
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Президент России подписал закон о наказании за сбор данных о нацбезопасности

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за нарушения порядка деятельности физических лиц и организаций-иноагентов, в частности за сбор данных о национальной безопасности. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Согласно закону, нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы. Так, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов гражданам может грозить штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо лишение свободы на два года.

Такие же санкции будут действовать в отношении нарушителя порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если ранее он был наказан за такое же нарушение по КоАП.

Помимо этого, в документе говорится, что за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для решения вопроса о включении их в реестр, нарушителю может грозить штраф до 300 тысяч рублей или арест до пяти лет.

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