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Путин подписал законы о штрафах за клевету и пропаганду наркотиков в интернете
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин подписал законы о штрафах за клевету и пропаганду наркотиков в интернете

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Нарушителю будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Также глава государства подписал закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Документы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Так, согласно закону, в России клевета, порочащая честь и достоинство другого лица, будет наказываться штрафом до 500 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 160 часов.

Клевета в публичном выступлении будет наказываться штрафом до одного миллиона рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

Помимо этого, в документе указывается, что за клевету, совершенную с использованием служебного положения, могут назначить штраф до двух миллионов рублей или арест до трех лет.

Также президент подписал закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Согласно документу, в Сети запрещается пропагандировать наркотические, психотропные вещества или растения, содержащие наркотические или психотропные вещества.

Штрафы для нарушителей составят от пяти тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей, добавляется в документе.

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