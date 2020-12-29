Владимир Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в стране системы вытрезвителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 29 декабря.

Согласно документу, за органами государственной власти субъектов страны и органами местного самоуправления закреплены полномочия по оказанию помощи людям, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Также президент России подписал федеральный закон, который наделяет сотрудников полиции правом доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители.

Ранее Путин призвал рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров.

Читайте также: Владимир Путин отправил новогоднее поздравление Николу Пашиняну