Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владимир Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей

Кирилл Николаев

Закон

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в стране системы вытрезвителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 29 декабря.

Согласно документу, за органами государственной власти субъектов страны и органами местного самоуправления закреплены полномочия по оказанию помощи людям, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Также президент России подписал федеральный закон, который наделяет сотрудников полиции правом доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители.

Ранее Путин призвал рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров.

Читайте также: Владимир Путин отправил новогоднее поздравление Николу Пашиняну

вытрезвителизаконВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте