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Владимир Путин отправил новогоднее поздравление Николу Пашиняну
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин отправил новогоднее поздравление Николу Пашиняну

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил новогоднее поздравление премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом во вторник, 29 декабря, рассказали в пресс-службе армянского правительства.

В своем новогоднем поздравлении Путин отметил, что в уходящем году обе страны убедились в значимости дружественных и союзнических отношений. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие российско-армянских связей идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе, сообщает Интерфакс.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Нового года.

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