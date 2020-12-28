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Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Нового года. Об этом Центральное телевидение Китая сообщает в понедельник, 28 декабря.

По данным ТВ, главы государств провели телефонный разговор. Они кратко побеседовали, обменялись поздравлениями и пожелали счастливого Нового года народам двух стран.

Других деталей диалога нет.

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КитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
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