Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Нового года. Об этом Центральное телевидение Китая сообщает в понедельник, 28 декабря.

По данным ТВ, главы государств провели телефонный разговор. Они кратко побеседовали, обменялись поздравлениями и пожелали счастливого Нового года народам двух стран.

Других деталей диалога нет.

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