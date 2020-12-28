Астролог рассказала, что ожидает россиян в первые дни 2021 года

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От 2021 года многие люди ожидают больших перемен. Астролог Яна Ваганова рассказала, как пройдут первые три дня наступающего года.

В пятницу, 1 января, стоит оказывать близким больше поддержки и внимания, советует астролог. В этот день рекомендуется носить белую одежду, тогда весь год человек будет получать неожиданные бонусы и сюрпризы. Во второй половине дня возможны проблемы с ЖКТ, поэтому стоит контролировать желание пить и есть.

В субботу, 2 января, Яна Ваганова советует не поддаваться эмоциям. В этот день могут обостриться фобии и переживания, но накручивать себя не стоит, считает астролог. Лучше заняться полезным делом, избавиться от ненужных вещей или дурных привычек. Можно проверить сроки годности на продуктах или лекарствах и выбросить ненужное, приводит пример астролог.

Воскресенье, 3 января, подарит людям желание проявить себя. Препятствовать самовыражению не следует, замечает астролог. Начать этот день можно с маникюра, а завершить красивым ужином. В этот день лучше вспомнить и поблагодарить предков, а вот лечением заниматься не стоит. Удача в воскресенье будет зависеть от быстрого принятия решений, передает ФАН.

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