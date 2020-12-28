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Астролог Василиса Володина рассказала, в чем следует встречать Новый год
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина рассказала, в чем следует встречать Новый год

Анастасия Волоснова

Общество

Астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте рассказала, в какой одежде стоит встречать Новый год.

По мнению астролога, стоит подобрать комфортный наряд любого цвета и фасона. Главное, чтобы человек чувствовал себя уверенно.

— Главное, чтобы вы выглядели уместно, чувствовали себя уверенно и нравились себе, — написала Володина.

По словам астролога, 2020-й — год Луны и базовых ценностей, когда люди носили легкую, нежную и мягкую одежду. Так как влияние Луны спадет только в марте, пока рано «пижамы снимать», добавила Володина.

Наступающий 2021 год пройдет под знаком Сатурна — в строгости и дисциплине. Поэтому стоит отдать предпочтение деловой и темной одежде.

Однако астролог напомнила, что костюмы и платья не должны быть «колюще-режущим орудием пытки», одежда в первую очередь должна быть комфортной.

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