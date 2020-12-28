Астролог Василиса Володина рассказала, в чем следует встречать Новый год
Астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте рассказала, в какой одежде стоит встречать Новый год.
По мнению астролога, стоит подобрать комфортный наряд любого цвета и фасона. Главное, чтобы человек чувствовал себя уверенно.
— Главное, чтобы вы выглядели уместно, чувствовали себя уверенно и нравились себе, — написала Володина.
По словам астролога, 2020-й — год Луны и базовых ценностей, когда люди носили легкую, нежную и мягкую одежду. Так как влияние Луны спадет только в марте, пока рано «пижамы снимать», добавила Володина.
Наступающий 2021 год пройдет под знаком Сатурна — в строгости и дисциплине. Поэтому стоит отдать предпочтение деловой и темной одежде.
Однако астролог напомнила, что костюмы и платья не должны быть «колюще-режущим орудием пытки», одежда в первую очередь должна быть комфортной.
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