Названы представительницы трех знаков зодиака, которым сложно удачно выйти замуж

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Астрологи отметили, что не всем женщинам дано удачно выти замуж. На это влияет много факторов, в том числе и расположение планет при рождении. Эксперты назвали три знака зодиака, представительницам которых везет меньше, чем другим невестам.

Дамы-Львы эгоистичные и самовлюбленные. Они зациклены на себе и почти не думают о других, их не интересуют чувства даже самых близких людей. При таком наборе речь об удачном браке не идет.

Женщины-Водолеи слишком умны, но почти не эмоциональны. Когда стоит раскрепоститься, они держат себя в руках. Представительницы этого знака сильно ценят свою свободу и личное пространство, поэтому выбирают не брак, а свободные отношения.

Дамы-Тельцы почти не идут на уступки, поэтому в отношениях стараются «подмять» партнера под себя. Телец не станет продолжать роман с мужчиной, который не будет прогибаться под ее прихоти. А значит и до брака дело не дойдет, сообщает Пятый канал.

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