Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин освободил Аброськина от должности первого замглавы управделами президента России
Фото: youtube.com / Россия 24

Путин освободил Аброськина от должности первого замглавы управделами президента России

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя управляющего делами главы государства Николая Аброськина. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что Аброськин занимал данную должность с 2015 года.

— Освободить Аброськина Николая Павловича от должности первого заместителя управляющего делами президента Российской Федерации, — сообщается в документе.

Указ вступает в силу со вторника, 29 декабря.

Читайте также: Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ Года науки и технологий в 2021 году

освобождение от должностиРоссияВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Все мнения
О проекте