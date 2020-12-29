Путин освободил Аброськина от должности первого замглавы управделами президента России

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Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя управляющего делами главы государства Николая Аброськина. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что Аброськин занимал данную должность с 2015 года.

— Освободить Аброськина Николая Павловича от должности первого заместителя управляющего делами президента Российской Федерации, — сообщается в документе.

Указ вступает в силу со вторника, 29 декабря.

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