Путин освободил Аброськина от должности первого замглавы управделами президента России
Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя управляющего делами главы государства Николая Аброськина. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что Аброськин занимал данную должность с 2015 года.
— Освободить Аброськина Николая Павловича от должности первого заместителя управляющего делами президента Российской Федерации, — сообщается в документе.
Указ вступает в силу со вторника, 29 декабря.
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