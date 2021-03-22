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В Кремле заявили о неготовности Байдена к общению с Путиным
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Кремле заявили о неготовности Байдена к общению с Путиным

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что запланированный на 22 марта у Владимира Путина международный телефонный разговор не связан с общением с администрацией президента США Джо Байдена.

По его словам, к разговору с Путиным Байден был не готов, сообщает РИА Новости.

— Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны, — сказал представитель Кремля.

Напомним, американский лидер Джо Байден в интервью телекомпании ABC 17 марта заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в США.

Комментируя слова Байдена, Путин сообщил, что хотел бы провести с президентом США открытый разговор в прямом эфире в пятницу, 19 марта. В Белом доме ответили, что Байден уже поговорил с президентом России и будет очень занят в пятницу.

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