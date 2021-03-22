Путин проведет совещание по наращиванию производства вакцин в России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин планирует в понедельник, 22 марта, провести совещание по наращиванию производства вакцин от коронавируса в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства также в первой половине дня планирует провести международный телефонный разговор.

— Сегодня главное — президент будет заниматься вопросами наращивания производства вакцин для массовой вакцинации россиян, — заявил представитель Кремля.

По его словам, российский лидер проведет совещание из Ново-Огарева в режиме онлайн. Дмитрий Песков добавил, что совещание будет «большим и важным».

На встрече выступят министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и ряд других лиц, сообщает РИА Новости.

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