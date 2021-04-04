Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций в отношении Россотрудничества

Фото: president.gov.ua / официальное интернет-представительство президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ратифицировал решение о применении санкций в отношении Россотрудничества, а также ряда российских компаний. Об этом стало известно в воскресенье, 4 апреля.

Опубликованный указ президента Украины предполагает введение в действие санкций, которые ранее были подготовлены Советом национальной обороны и безопасности (СНБО).

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа.

Напомним, 2 апреля стало известно, что СНБО ввел санкции в отношении Россотрудничества и 10 российских компаний, среди которых называлась организация «Волга-Днепр». Глава указанного российского ведомства Евгений Примаков тогда заявлял, что не получал официального уведомления о санкциях от украинских властей.

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