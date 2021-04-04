Украинский политолог рассказал о «выговоре» Байдена Зеленскому

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получил «выговор» из-за отсутствия реформ от президента США Джо Байдена во время телефонных переговоров. Об этом рассказал украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «Первый независимый».

Ранее Зеленский заявил, что во время переговоров подтвердил свою готовность реформировать Украину. Он уточнил, что для страны важно партнерство с США.

Погребинский отметил, что в Украине ухудшается эпидемиологическая обстановка на фоне пандемии коронавируса. По словам политолога, Зеленский не принимает меры, чтобы остановить распространение вируса.

— Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется, — подчеркнул Погребинский.

Он заявил, что Украина также должна акцентировать внимание на решение конфликта на востоке страны и рассмотреть вопрос вакцинации граждан.

— Нет, у вас нужно как бы поискать, в чем еще можно обвинить Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству, — отметил политолог.

Ранее в МИД РФ прокомментировали новые санкции Украины в отношении российских компаний.

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