МИД РФ прокомментировал новые санкции Украины в отношении российских компаний

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что испытывает чувство гордости за президента Украины Владимира Зеленского. Так Захарова прокомментировала решение украинских властей ввести новые санкции в отношении российских компаний и Россотрудничества.

Как написала Захарова в своем Facebook, судя по решению властей Украины, «больше проблем в стране нет».

— Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко, — отметила представитель МИД РФ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил введение новых ограничительных мер в отношении ряда иностранных компаний, в том числе российских. При этом официально названия компаний, попавших под санкции, и другие подробности в СНБО не раскрывают.

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