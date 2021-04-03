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МИД РФ прокомментировал новые санкции Украины в отношении российских компаний
Фото: МИД РФ

МИД РФ прокомментировал новые санкции Украины в отношении российских компаний

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что испытывает чувство гордости за президента Украины Владимира Зеленского. Так Захарова прокомментировала решение украинских властей ввести новые санкции в отношении российских компаний и Россотрудничества.

Как написала Захарова в своем Facebook, судя по решению властей Украины, «больше проблем в стране нет».

— Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко, — отметила представитель МИД РФ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил введение новых ограничительных мер в отношении ряда иностранных компаний, в том числе российских. При этом официально названия компаний, попавших под санкции, и другие подробности в СНБО не раскрывают.

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