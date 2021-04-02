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Украина ввела новые санкции против российских компаний
Фото: Скриншот видео на Youtube-канале LIGA.net

Украина ввела новые санкции против российских компаний

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Власти Украины ввели новые ограничительные меры в отношении ряда иностранных компаний, в том числе российских. Эту информацию в пятницу, 2 апреля, подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, «есть компании из РФ, есть из других стран, которые сегодня также попали в санкционный список».

Однако названия компаний, попавших под санкции, и другие подробности в СНБО не раскрывают, сообщает телеканал «Украина-24».

Ранее в пресс-службе Министерства обороны Украины заявили, что США пообещали Киеву поддержку в случае обострения ситуации в Донбассе.

В ответ на это заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что разговоры о потенциальном конфликте Москвы с Киевом — новый вымысел украинской стороны.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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