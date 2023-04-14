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«Посмотри на себя в зеркало»: теннисист Медведев жестко ответил на обвинения Зверева

Евгений Силаев
Спорт
«Посмотри на себя в зеркало»: теннисист Медведев жестко ответил на обвинения Зверева
Фото: shutterstock

Теннисист Александр Зверев живет в собственном мире, и ему стоит начать следить за собой. Об этом заявил Даниил Медведев после обвинений со стороны немца в нечестной игре.

— Ко мне уже подошли человек пять и сказали: «Да ладно, Даниил, почему ты такой нечестный?» Саша не такой, как Каспер (Рууд — прим. «ВМ»), он не такой, как Диего (Шварцман — прим. «ВМ»), он не такой, как Андрей (Рублев — прим. «ВМ»). Когда он говорит, что кто-то ведет нечестную игру, ты думаешь: «Окей, отлично. Посмотри на себя в зеркало», — заявил Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

Зверев заявил, что всегда соблюдает принципы честной игры. В то же время Медведев, по его словам, позволяет себе вольности во время матчей.

Немецкий спортсмен заявил, что разочарован поведением своего российского коллеги. Примечательно, что после очного матча Медведев принес свои извинения.

Накануне Медведев и Зверев встретились в рамках третьего круга турнира ATP в Монте-Карло. Российский спортсмен выиграл матч со счетом 2:1 (3:6, 7:5, 7:6).

Даниил Медведев Теннис
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