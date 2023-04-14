Теннисист Зверев обвинил Медведева в неспортивном поведении

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Теннисист Александр Зверев обвинил своего российского коллегу Даниила Медведева в неспортивном поведении. Свое заявление олимпийский чемпион сделал после очного матча.

Немецкий спортсмен заявил, что всегда соблюдает принципы честной игры. В то же время Медведев, по его словам, позволяет себе вольности во время игры.

— Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать, — заявил Зверев, чьи слова приводит телеканал 360.

Немецкий спортсмен добавил, что разочарован поведением Медведева. Примечательно, что российский спортсмен извинился перед коллегой сразу после игры.

Накануне Медведев и Зверев встретились в рамках третьего круга турнира ATP в Монте-Карло. Российский спортсмен выиграл матч со счетом 2:1 (3:6, 7:5, 7:6).

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в начале апреля отказалась пожать руку российской теннисистке Анне Калинской после проигранного матча. Она проигнорировала протянутую соперницей руку.

Россиянка победила свою оппонентку со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.